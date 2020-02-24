Рига, , 14:54 — REGNUM Государственная канцелярия сообщила, что президент Латвии Эгил Левитс подписал закон о досрочном прекращение полномочий Рижской Думы, пишет портал LSM.

Закон вступит в силу завтра, 25 февраля. Внеочередные выборы в Рижскую Думу пройдут через два месяца после момента роспуска, то есть 25 апреля 2020.

По предоставленной ранее информации от Центральной Избирательной Комиссии стоимость этих выборов составит 1,5 млн евро. Закон о роспуске Рижской Думы был принят Сеймом 13 февраля этого года. Согласно 69 пункту Конституции право провозгласить его появилось у Эгила Левитса через 10 дней.