Кишинёв, , 12:43 — REGNUM Новый директор Национальной разведки США Ричард Гренелл, назначенный недавно Дональдом Трампом на эту должность, обвиняется в том, что он получал деньги от беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Ряд американских, молдавских и румынских СМИ сообщили о том, что Гренелл не только предоставлял консультации олигарху, но и лично публиковал в американских СМИ статьи в защиту олигарха, в отношении которого Вашингтон недавно ввел санкции, передает ИА REGNUM.

Журналисты выяснили, что Греннел незаконно скрывал информацию о связях с олигархом, в том числе о том, что получал деньги от Плахотнюка. Адвокаты Греннела, впрочем, утверждают, что за статьи в защиту Плахотнюка ему не платили, что это опровергается показаниями свидетелей.

Издание Pro Publica также отмечает, что даже в случае неоплачиваемой работы, об этом необходимо было сообщить, согласно закону о регистрации иностранных агентов (FARA). По этому закону, граждане США, представляющие иностранные правительства, а также зарубежные физические и юридические лица, должны раскрывать свои занятия и источники финансирования.

Отметим, что в 2016 году Гренелл писал в американских СМИ статьи о том, как «храбрая маленькая Молдавия во главе с Плахотнюком противостоит криминальному российскому влиянию». Статьи в защиту олигарха появились после того, как из ряда расследований стало известно о причастности Плахотнюка к громкой краже 1 млрд евро из банковской системы Молдавии.

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