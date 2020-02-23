Анкара, , 18:56 — REGNUM Представитель президента Турции Фахреттин Алтун призвал Россию выполнять сочинские соглашения, соответствующее заявление было сделано 22 февраля на странице в социальной сети Twitter.

«Президент Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Идлибе, разговаривая по телефону с Владимиром Путиным. Он также отметил, что поддержка президента Башара Асада Россией ухудшает гуманитарную ситуацию в стране», — отметил Алтун.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что боевые действия в стране привели к большому потоку беженцев — вдоль турецко-сирийской границе находятся свыше 1 млн человек.

Алтун также отметил, что все стороны конфликта должны соблюдать Сочинские соглашения.

Напомним, в последние месяцы ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно осложнилась — правительственные войска освободили от террористов несколько городов и поселений, что вызвало резкую реакцию со стороны Турции.

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