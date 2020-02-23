Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп посетит с кратким визитом посетит Индию, чтобы поучаствовать в митинге в родном городе премьер-министра страны Нарендры Моди Ахмедабаде, об этом 23 февраля сообщает Reuters.

Как отмечают журналисты, участие в митинге на стадионе, вместимость которого составляет свыше 100 тыс. человек, станет для Трампа новым испытанием — на митингах в США собирается порядка 20 тыс. человек.

Визит главы Белого дома состоится в условиях некоторого ухудшения в отношениях между Нью-Дели и Вашингтоном, что отражается на экономических контактах между двумя странами.

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