Москва, , 14:21 — REGNUM Власти Турции до сих пор не выполнили взятые на себя обязательства в рамках сочинских договоренностей по Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 23 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган больше года назад в Сочи подписали соглашение об урегулировании конфликта в Сирии. В рамках этих соглашений Турция взяла на себя ряд обязательств, в частности, отвод тяжелых вооружений террористов от линии фронта, размежевание террористов и «вооруженной оппозиции» и ряд других. Турция свои обязательства не исполнила, констатировал Песков.

«В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», — сказал глава пресс-службы президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция вместо выполнения своих обязательств в рамках сочинских соглашений осуществляла в сирийской провинции Идлиб прикрытие террористических группировок.

На этой территории террористы, прикрываемые турецкими войсками, восстанавливали силы и готовились к новым атакам против сирийской армии.

В итоге официальному Дамаску надоело терпеть постоянные атаки террористов и в Идлибе была начата контртеррористическая операция.