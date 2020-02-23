Москва, , 12:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По традиции военнослужащие президентского полка установили траурный венок с лентой в цветах государственного флага России у Вечного огня возле Кремлевской стены. На ленте написано: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

В церемонии также участвовали: глава правительства России Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, министр обороны России Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.