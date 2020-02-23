Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Сведения о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США не поступали советнику главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберту О'Брайена, передает ABC News.

По словам О'Брайена, у него есть достаточный доступ к данным разведки США. «Я не видел никаких сведений о том, что Россия делает что-то, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа», — отметила чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 21 февраля, участвующий в президентской гонке демократ Берни Сандерс заявил о якобы попытке России вмешаться в выборы президента США.