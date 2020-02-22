Тегеран, , 18:38 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани выразил готовность вести переговоры с Европейским союзом (ЕС) по вопросам обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. Об этом 22 февраля он сообщил во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

«Мы полностью готовы обсуждать с Европой вопросы региональной безопасности», — отметил иранский лидер.

Однако, он подчеркнул, что присутствие в Персидском заливе иностранных военных сил только лишь навредит стабильности, а безопасность должна быть обеспечена непосредственно странами региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля временный лидер пятничной молитвы Тегерана аятолла Ахмад Хатами заявил, что «сделка века» президента США Дональда Трампа обречена на провал.

Напомним, что администрация США обнародовала свой план по ближневосточному урегулированию («Сделка века») в конце января 2020 года, который получил осуждение мусульманских стран как вопиющее нарушение прав палестинского народа. 4 февраля ЕС также отверг план в своём заявлении.

Читайте ранее в этом сюжете: «Сделка века» обречена на провал — Хатами