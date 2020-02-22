Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM Заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству назначен Алексей Пикалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

К выполнению своих обязанностей Алексей Пикалов приступит 25 февраля 2020 года, уточнили в мэрии.

Новый управленец имеет юридическое образование и опыт работы по специальности. В разные годы успел поработать в налоговой полиции, старшим следователем прокуратуры, помощником прокурора, судьёй Новочеркасского городского суда. Менее года проработал в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области, после чего занял пост начальника департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу.

ИА REGNUM напоминает, что ранее должность заместителя сити-менеджера по ЖКХ занимал Владимир Сакеллариус. Чиновник покинул пост после ухода с поста руководителя администрации Виталия Кушнарёва.