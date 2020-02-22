Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Работу 70 аккаунтов, якобы ведущих агитацию в пользу миллиардера Майкла Блумберга, добивающегося выдвижения своей кандидатуры на пост президента США, приостановила американская компания Twitter, владеющая сервисом микроблогов. Об этом 22 февраля сообщает газета Los Angeles Times.

Как пояснил представитель Twitter, аккаунты были заблокированы в связи с нарушением политики компании, направленной на борьбу с мошенничеством и спамом в сервисе микроблогов.

Часть аккаунтов будет заблокирована навсегда, некоторым пользователям нужно будет подтвердить, что они полностью контролируют свой микроблог.

Напомним, экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, финансирует кампанию по выдвижению своей кандидатуры на пост президента США самостоятельно, не привлекая пожертвований со стороны избирателей. При этом масштабы финансирования кампании называют самыми беспрецедентными для начального этапа предвыборной кампании.

Блумберг выдвигается на пост главы государства от Демократической партии и по результатам опроса общественного мнения, проведённым по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, он занимает третье место по популярности среди избирателей-демократов после сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и экс-вице-президент США Джозефа Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Facebook не обнаружила «российский след» в избирательной кампании сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

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