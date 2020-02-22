Бразилиа, , 02:57 — REGNUM Профсоюзы работников нефтяной отрасли договорились с руководством бразильской компании Petrobras и согласились на прекращение забастовки, передает портал G1.

«Мы смогли решить вопрос по графику вахтовой работы, в определенной степени решили и вопрос по простоям и штрафам», — заявил судья Ивес Гандра Мартинс Филья, выступавший посредником между компанией и ее сотрудниками.

Ранее профсоюз работников нефтяной отрасли в Бразилии согласился временно приостановить забастовку и пойти на переговоры с руководством компании.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка в компании Petrobras началась 1 февраля и продлилась почти 19 дней. В протестной акции от 19 февраля приняли участие более 21 тысячи сотрудников предприятия.

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