Приштина, , 08:11 — REGNUM 21 министр евроинтеграции Блерим Река встретился с главой отделения по Косово и Северной Македонии Дэвидом Калленом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили новую методику ведения переговоров о расширении ЕС, предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также ход борьбы с коррупцией и организованной преступностью в Косово.

Особое внимание, конечно же, было уделено обсуждению возможностей максимизации потенциала использования помощи, получаемой Косово от ЕС в рамках соглашения по ИПА (Инструмент предвступительной помощи).

Напомним, ещё в прошлом году Блерим Река участвовал в президентских выборах в Северной Македонии в качестве кандидата.

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