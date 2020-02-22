Скопье, , 12:26 — REGNUM 21 февраля в уголовном суде Скопье начались слушания в отношении организаторов акции протеста 27 апреля 2017 года, в ходе которой митингующие ворвались в здание парламента, где устроили потасовку, в ходе которой ряд политиков получили ранения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, на скамье подсудимых отказались бывший спикер парламента Трайко Вельяновски, бывший министр транспорта и путей сообщения Миле Янакиевски, бывший министр образования и науки Спиро Ристовски и бывший директор Управления безопасности и контрразведки Владимир Атанасовски. Они обвиняются в совершении акта «террористической угрозы конституционному порядку и безопасности».

Напомним, в апреле 2017 года в день начала работы нового парламента Македонии, спикером которого стал албанец Талят Джафери, была совершена скоординированная акция протеста под лозунгом «За единую Македонию», подготовленная представителями на тот момент представителями власти ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство). Причиной протеста стал приход к власти оппозиционной партии СДСМ (Социал-демократической партии Македонии), набравшей меньше голосов, чем ВМРО, при поддержке так называемой «Албанской платформы» — коалиции из трех албанских партий.

Читайте также: Протестующие в Македонии не дали оппозиции избрать спикера парламента

По материалам следствия, участники протеста пользовались пуленепробиваемыми жилетами и огнестрельным оружием, являющимся собственностью Управления по безопасности и контрразведке.

Читайте также: Экс-премьер Македонии: слово за судом — никаких амнистий

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Македонии требует наказания виновных в кровопролитии в парламенте