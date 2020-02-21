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Влияние тотального цифрового маркирования на российский рынок товаров народного потребления.

Результаты исследования подготовлены Центром отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации по заказу Ассоциации производителей фирменных торговых марок «РУСБРЕНД».

Данное исследование не отражает официальную позицию Министерства финансов Российской Федерации.

Результаты исследования носят предварительный характер и будут уточнены в случае поступления дополнительной информации от федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Февраль 2020

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Результаты исследования показали, что введение цифрового маркирования товаров приведет к негативным экономическим эффектам как для бизнеса (через увеличение издержек), так и потребителей (через рост цен).

2. В особой группе риска будет находиться малый бизнес, не обладающий достаточными финансовыми ресурсами для осуществления расходов, связанных с маркировкой товаров. В результате доля малого бизнеса в экономике будет снижаться, а поставленная в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» стратегическая цель по увеличению доли малого предпринимательства до 32,5% ВВП к 2024 году не будет достигнута.

3. Цифровое маркирование товаров не приведет к фактическому росту налоговых доходов для бюджетной системы. Краткосрочный положительный бюджетный эффект прироста доходов будет вызван исключительно увеличением налоговой базы в связи с переложением расходов на маркировку в конечные цены товаров («налог на налог»).

4. Выиграют от маркировки производители и продавцы товаров, работающие в белой зоне и занимающие доминирующее положение на тех рынках, на которых присутствует высокий уровень нелегального товара, поскольку они смогут увеличить свою долю рынка и переложить расходы на маркировку на потребителей, а также получить конкурентное преимущество за счет увеличения издержек прочих игроков рынка.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВВЕДЕНИЯ ЦИФРОВОГО МАРКИРОВАНИЯ ТОВАРОВ

в год 1,5 трлн руб. составят затраты бизнеса в случае введения тотального цифрового маркирования на все товары народного потребления

более 39 тыс. предприятий столкнутся с экономическими трудностями, что отразится в итоге на их финансовом положении и перспективах работы на товарных рынках

5,4% составит средний вклад в рост цен на товары народного потребления на продовольственном и непродовольственном рынках

ВЛИЯНИЕ ТОТАЛЬНОГО МАРКИРОВАНИЯ ТОВАРОВ НА РАЗВИТИЕ РЫНКОВ

Несоответствие целей и способов регулирования

Тотальная маркировка товаров нацелена, прежде всего, на принудительное обеление рынка, а не на минимизацию фискальных рисков, т. е. фокус регулирования размывается.

Несоответствие затрат и выгод

Белый бизнес с низким уровнем фискальных рисков необоснованно понесет значительные издержки на внедрение системы маркировки и подвергнется дополнительной административной нагрузке, в то время как предполагаемые выгоды от обеления рынков не очевидны.

Вместо упрощения контроля происходит, наоборот, его усложнение

Государство пытается ввести дополнительный механизм контроля (маркировку), не отказываясь и от старых (например, идентификации товаров с документами соответствия для проверки соблюдения технических регламентов), системы АСК-НДС и др.

Несоответствие современным реалиям ведения бизнеса

Включает широкое распространение торговой и транспортной маркировки, цифровизацию логистики и торговли, распространение требований маркировки в рамках технического регулирования.

Создание препятствий для развития единого рынка

Разные темпы введения и механизмы внутри ЕАЭС создают барьеры внутри единого рынка.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЦИФРОВОГО МАРКИРОВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ГОСУДАРСТВО: Возможность выявления нелегального товаропотока (по отдельным группам товаров), нелегального производства и импорта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Возможность для крупных производителей, работающих на товарных рынках с высокой долей нелегального оборота товара расширить рынок сбыта

ПОТРЕБИТЕЛЬ: Получение достоверной информации о товаре

НЕДОСТАТКИ

ГОСУДАРСТВО: Увеличение цен на товары и снижение конкуренции

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Дополнительные расходы на покупку цифровой марки и организацию технологического процесса

ПОТРЕБИТЕЛЬ: Отсутствие однозначных выводов о снижении контрафакта в результате внедрения системы

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ МАРКИРОВКИ

1. Искажение конкурентных условий в пользу более крупных игроков рынка.

2. Сжимание рынка за счет ухода участников, которые не соответствуют новым требованиям контроля и роста цен.

3. Цены на товары народного потребления растут по причинам: рынки становятся менее конкурентными, более монополизированными (так как больше проиграют более маленькие предприятия), произойдет переложение издержек на маркировку в цены товаров народного потребления.

4. Вследствие увеличения цен произойдет сжатие внутреннего спроса на товары народного потребления.

Конкуренция

1. Снижение доли малого бизнеса в экономике.

2. Получение конкурентного преимущества для игроков рынка с более высокой долей фальсифицированной продукции за счет увеличения валовой маржи вследствие обеления рынка.

3. Получение конкурентного преимущества для продукции игроков рынка с более высокой стоимостью единицы продукции за счет относительно менее высоких затрат на маркировку.

Объем товаров, находящихся в незаконном обороте

1. Невозможно точно оценить исходный объем вследствие недостоверных данных.

2. Ожидается нейтральный эффект для качества продукции по причине того, что цифровая маркировка затрагивает только этапы, начиная с этапа производства готовой продукции и не позволяет как-либо проконтролировать уровень качества.

3. Ожидается нейтральный эффект для соблюдения законодательства о защите интеллектуальной собственности, поскольку маркировка является только техническим инструментом и не позволяет как-либо изменять сложившиеся правовые подходы в сфере защиты интеллектуальной собственности.

(…)

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗАТРАТ НА ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ МАРКИРОВАНИЯ ТОВАРОВ ПО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

Оценка расходов на приобретение цифровой марки у государственного оператора

1. Прогноз розничного товарооборота

2. Определение средней цены единицы товара

3. Определение объема продаж продовольственных и непродовольственных товаров

4. Оценка расходов на приобретение цифровых марок

Оценка расходов на этапе производства

1. Расчет расходов на амортизацию оборудования, связанных с цифровой маркировкой товара.

2. Расчет расходов на цифровую печать цифровых марок в типографии на этикетку/упаковку или на сам товар.

3. Определение стоимости товара, который не прошел считывание через системы идентификации на этапе производства.

4. Расчет операционных расходов у производителя, связанных с обслуживанием системы маркирования на производстве (обучение и содержание персонала, расходы на бизнес-процессы, контроль и управление, ответственность, подключение ГИС КМ).

Оценка расходов на этапе логистики, оптовой и розничной торговли

1. Определение стоимости товаров, которые не прошли считывания через систем идентификации на этапе логистики и торговли (товар, который подлежит возврату производителю и ликвидации).

2. Расчет операционных расходов, связанных с идентификацией цифровой марки (персонал обслуживающий систему идентификации, расходы на обслуживание ГИС, организация бизнес-процессов, контроль, управление, ответственность).

3. Оценка расходов на амортизацию оборудования, связанных с идентификацией цифровой марки.

4. Расчет количества транзакций на этапе логистики и торговли.

5. Расчет расходов на транзакции на этапе логистики и торговли.

(…)

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ МАРКИРОВКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

(…)

1. Издержки от маркировки отразятся на малых предприятиях сильнее, чем на средних и крупных в силу того, что они составят более существенную долю в инвестициях и в себестоимости продукции.

2. Доля малого бизнеса в производстве товаров народного потребления (пищевых продуктов, напитков, текстильных изделий, одежды) в России чрезвычайно мала — менее 2% от оборота малых предприятий и менее 2% от количества малых предприятий.

3. Большая часть малого бизнеса занимается торговлей (54,3% от оборота малых предприятий и 31,5% от количества малых предприятий), из них — на опт приходится 46,4% и на розницу — 7,9% от оборота.

4. Отрицательные результаты своей экономической деятельности могут показать более 39 тыс. малых предприятий производственного сектора из-за отсутствия достаточной финансовой базы для осуществления расходов на маркировку.

5. Потенциальные выпадающие доходы бюджета от закрытия либо от отрицательных результатов экономической деятельности малых предприятий (включая микропредприятия), занимающихся производством пищевой промышленности и одежды, включая текстильные изделия составят около 96,3 млрд руб.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Совершенствование автоматизированных систем контроля и оценки рисков с опорой на большие данные о хозяйственной деятельности предприятий — более эффективный путь для борьбы с уклонением от налогов.

2. Целесообразно только ограниченное применение маркировки в отношении определенных обоснованных групп товаров с повышенным уровнем рисков для жизни и здоровья населения (фармацевтические препараты), а также группы акцизных товаров (табачная и алкогольная продукция).

3. Необходимо проведение анализа экономической обоснованности и экономической целесообразности применения маркировки по сравнению с альтернативами с учетом международного опыта в современных условиях развития технологий, оценка затрат бизнеса и государства на внедрение предлагаемого способа регулирования.

4. Создание системной стратегии достижения целей регулирования, включающей как предлагаемый инструмент, так и альтернативные инструменты, а также показатели оценки прогресса в достижении целей регулирования для их мониторинга, гармонизация стратегии с учетом членства Российской Федерации в ЕАЭС.

НИФИ МИНФИНА РОССИИ

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