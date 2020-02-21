Москва, 21 февраля 2020, 23:08 — REGNUM ДОКУМЕНТ
Влияние тотального цифрового маркирования на российский рынок товаров народного потребления.
Результаты исследования подготовлены Центром отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации по заказу Ассоциации производителей фирменных торговых марок «РУСБРЕНД».
Данное исследование не отражает официальную позицию Министерства финансов Российской Федерации.
Результаты исследования носят предварительный характер и будут уточнены в случае поступления дополнительной информации от федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и экспертного сообщества.
Февраль 2020
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Результаты исследования показали, что введение цифрового маркирования товаров приведет к негативным экономическим эффектам как для бизнеса (через увеличение издержек), так и потребителей (через рост цен).
2. В особой группе риска будет находиться малый бизнес, не обладающий достаточными финансовыми ресурсами для осуществления расходов, связанных с маркировкой товаров. В результате доля малого бизнеса в экономике будет снижаться, а поставленная в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» стратегическая цель по увеличению доли малого предпринимательства до 32,5% ВВП к 2024 году не будет достигнута.
3. Цифровое маркирование товаров не приведет к фактическому росту налоговых доходов для бюджетной системы. Краткосрочный положительный бюджетный эффект прироста доходов будет вызван исключительно увеличением налоговой базы в связи с переложением расходов на маркировку в конечные цены товаров («налог на налог»).
4. Выиграют от маркировки производители и продавцы товаров, работающие в белой зоне и занимающие доминирующее положение на тех рынках, на которых присутствует высокий уровень нелегального товара, поскольку они смогут увеличить свою долю рынка и переложить расходы на маркировку на потребителей, а также получить конкурентное преимущество за счет увеличения издержек прочих игроков рынка.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВВЕДЕНИЯ ЦИФРОВОГО МАРКИРОВАНИЯ ТОВАРОВ
- в год 1,5 трлн руб. составят затраты бизнеса в случае введения тотального цифрового маркирования на все товары народного потребления
- более 39 тыс. предприятий столкнутся с экономическими трудностями, что отразится в итоге на их финансовом положении и перспективах работы на товарных рынках
- 5,4% составит средний вклад в рост цен на товары народного потребления на продовольственном и непродовольственном рынках
ВЛИЯНИЕ ТОТАЛЬНОГО МАРКИРОВАНИЯ ТОВАРОВ НА РАЗВИТИЕ РЫНКОВ
Несоответствие целей и способов регулирования
Тотальная маркировка товаров нацелена, прежде всего, на принудительное обеление рынка, а не на минимизацию фискальных рисков,
Несоответствие затрат и выгод
Белый бизнес с низким уровнем фискальных рисков необоснованно понесет значительные издержки на внедрение системы маркировки и подвергнется дополнительной административной нагрузке, в то время как предполагаемые выгоды от обеления рынков не очевидны.
Вместо упрощения контроля происходит, наоборот, его усложнение
Государство пытается ввести дополнительный механизм контроля (маркировку), не отказываясь и от старых (например, идентификации товаров с документами соответствия для проверки соблюдения технических регламентов), системы АСК-НДС и др.
Несоответствие современным реалиям ведения бизнеса
Включает широкое распространение торговой и транспортной маркировки, цифровизацию логистики и торговли, распространение требований маркировки в рамках технического регулирования.
Создание препятствий для развития единого рынка
Разные темпы введения и механизмы внутри ЕАЭС создают барьеры внутри единого рынка.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЦИФРОВОГО МАРКИРОВАНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОСУДАРСТВО: Возможность выявления нелегального товаропотока (по отдельным группам товаров), нелегального производства и импорта
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Возможность для крупных производителей, работающих на товарных рынках с высокой долей нелегального оборота товара расширить рынок сбыта
ПОТРЕБИТЕЛЬ: Получение достоверной информации о товаре
НЕДОСТАТКИ
ГОСУДАРСТВО: Увеличение цен на товары и снижение конкуренции
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Дополнительные расходы на покупку цифровой марки и организацию технологического процесса
ПОТРЕБИТЕЛЬ: Отсутствие однозначных выводов о снижении контрафакта в результате внедрения системы
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ МАРКИРОВКИ
1. Искажение конкурентных условий в пользу более крупных игроков рынка.
2. Сжимание рынка за счет ухода участников, которые не соответствуют новым требованиям контроля и роста цен.
3. Цены на товары народного потребления растут по причинам: рынки становятся менее конкурентными, более монополизированными (так как больше проиграют более маленькие предприятия), произойдет переложение издержек на маркировку в цены товаров народного потребления.
4. Вследствие увеличения цен произойдет сжатие внутреннего спроса на товары народного потребления.
Конкуренция
1. Снижение доли малого бизнеса в экономике.
2. Получение конкурентного преимущества для игроков рынка с более высокой долей фальсифицированной продукции за счет увеличения валовой маржи вследствие обеления рынка.
3. Получение конкурентного преимущества для продукции игроков рынка с более высокой стоимостью единицы продукции за счет относительно менее высоких затрат на маркировку.
Объем товаров, находящихся в незаконном обороте
1. Невозможно точно оценить исходный объем вследствие недостоверных данных.
2. Ожидается нейтральный эффект для качества продукции по причине того, что цифровая маркировка затрагивает только этапы, начиная с этапа производства готовой продукции и не позволяет как-либо проконтролировать уровень качества.
3. Ожидается нейтральный эффект для соблюдения законодательства о защите интеллектуальной собственности, поскольку маркировка является только техническим инструментом и не позволяет как-либо изменять сложившиеся правовые подходы в сфере защиты интеллектуальной собственности.
(…)
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗАТРАТ НА ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ МАРКИРОВАНИЯ ТОВАРОВ ПО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
Оценка расходов на приобретение цифровой марки у государственного оператора
1. Прогноз розничного товарооборота
2. Определение средней цены единицы товара
3. Определение объема продаж продовольственных и непродовольственных товаров
4. Оценка расходов на приобретение цифровых марок
Оценка расходов на этапе производства
1. Расчет расходов на амортизацию оборудования, связанных с цифровой маркировкой товара.
2. Расчет расходов на цифровую печать цифровых марок в типографии на этикетку/упаковку или на сам товар.
3. Определение стоимости товара, который не прошел считывание через системы идентификации на этапе производства.
4. Расчет операционных расходов у производителя, связанных с обслуживанием системы маркирования на производстве (обучение и содержание персонала, расходы на бизнес-процессы, контроль и управление, ответственность, подключение ГИС КМ).
Оценка расходов на этапе логистики, оптовой и розничной торговли
1. Определение стоимости товаров, которые не прошли считывания через систем идентификации на этапе логистики и торговли (товар, который подлежит возврату производителю и ликвидации).
2. Расчет операционных расходов, связанных с идентификацией цифровой марки (персонал обслуживающий систему идентификации, расходы на обслуживание ГИС, организация бизнес-процессов, контроль, управление, ответственность).
3. Оценка расходов на амортизацию оборудования, связанных с идентификацией цифровой марки.
4. Расчет количества транзакций на этапе логистики и торговли.
5. Расчет расходов на транзакции на этапе логистики и торговли.
(…)
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ МАРКИРОВКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
(…)
1. Издержки от маркировки отразятся на малых предприятиях сильнее, чем на средних и крупных в силу того, что они составят более существенную долю в инвестициях и в себестоимости продукции.
2. Доля малого бизнеса в производстве товаров народного потребления (пищевых продуктов, напитков, текстильных изделий, одежды) в России чрезвычайно мала — менее 2% от оборота малых предприятий и менее 2% от количества малых предприятий.
3. Большая часть малого бизнеса занимается торговлей (54,3% от оборота малых предприятий и 31,5% от количества малых предприятий), из них — на опт приходится 46,4% и на розницу — 7,9% от оборота.
4. Отрицательные результаты своей экономической деятельности могут показать более 39 тыс. малых предприятий производственного сектора из-за отсутствия достаточной финансовой базы для осуществления расходов на маркировку.
5. Потенциальные выпадающие доходы бюджета от закрытия либо от отрицательных результатов экономической деятельности малых предприятий (включая микропредприятия), занимающихся производством пищевой промышленности и одежды, включая текстильные изделия составят около 96,3 млрд руб.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Совершенствование автоматизированных систем контроля и оценки рисков с опорой на большие данные о хозяйственной деятельности предприятий — более эффективный путь для борьбы с уклонением от налогов.
2. Целесообразно только ограниченное применение маркировки в отношении определенных обоснованных групп товаров с повышенным уровнем рисков для жизни и здоровья населения (фармацевтические препараты), а также группы акцизных товаров (табачная и алкогольная продукция).
3. Необходимо проведение анализа экономической обоснованности и экономической целесообразности применения маркировки по сравнению с альтернативами с учетом международного опыта в современных условиях развития технологий, оценка затрат бизнеса и государства на внедрение предлагаемого способа регулирования.
4. Создание системной стратегии достижения целей регулирования, включающей как предлагаемый инструмент, так и альтернативные инструменты, а также показатели оценки прогресса в достижении целей регулирования для их мониторинга, гармонизация стратегии с учетом членства Российской Федерации в ЕАЭС.
НИФИ МИНФИНА РОССИИ
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