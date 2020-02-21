Джуба, , 22:52 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир назначил бывшего главаря повстанцев, лидера оппозиции Риека Мачара первым вице-президентом нового правительства, 21 февраля сообщает агентство Reuters.

Само правительство, которое должно стать «правительством единства» с оппозицией, ещё не назначено — это произойдет в субботу, 22 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 февраля президент Южного Судана уже распустил старый кабинет министров.

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