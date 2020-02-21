Джуба, , 22:33 — REGNUM Указ о роспуске правительства Южного Судана подписал президент этой страны Салва Киир, передаёт 21 февраля Tamazuj.

Другим указом первым вице-президентом Южного Судана назначен Риек Машар, возглавляющий вооружённую оппозицию. Машар 22 февраля будет приведён к присяге.

Теперь, когда старое правительство распущено, будет создано новое: часть постов займут сторонники Киира, другую — оппозиционеры.

Все назначения пройдут 22 февраля. В этот же день власти определятся с тем, кто возглавит каждый из десяти штатов страны и три административных округа.

Напомним, Киир, выступавший за сохранение 32 штатов, согласился на условия оппозиции вернуться к делению страны на десять штатов.

Должность вице-президента возвращается Машару в соответствии с заключённым в сентябре 2018 года соглашением с Кииром: тогда власти договорились с оппозицией, что она прекратит боевые действия.

Кроме того, в соответствии с договорённостями, оппозиционеры получили возможность войти в новое правительство. Однако этот процесс затянулся до сегодняшнего дня.

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