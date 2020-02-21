Москва, , 16:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он рассказал, что Путин провел оперативное совещание Совбеза, в ходе которого проинформировал его членов о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, что в ходе этого разговора лидеры двух стран обсуждали перспективы возобновления поставок российской нефти в Белоруссию.

Также Путин обсудил с членами Совбеза России свой предстоящий телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор этот состоится сегодня вечером. В ходе разговора Путин и Эрдоган будут обсуждать ситуацию в Идлибе, которую Эрдоган сегодня уже назвал «войной».