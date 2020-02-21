Анкара, , 16:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящие в сирийской провинции Идлиб события можно назвать войной. Об этом он заявил сегодня, 21 февраля.

По словам Эрдогана, для происходящего в Идлибе уже вполне можно использовать слово «война».

«Мы уже начали там свои действия», — подчеркнул президент Турции.

Также Эрдоган подтвердил, что сегодня вечером у него должен состояться телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого будет обсуждаться ситуация в Идлибе.

«Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима», — сказал Эрдоган.

Напомним, что турецкие вооруженные силы находятся на территории сирийской провинции Идлиб и ведут там боевые действия против сирийской правительственной армии. Вместе с турками против сил Асада воют различные террористические группировки, которые получают поддержку от властей Турции.

Турецким силам удалось прорвать оборону сирийской армии в районе населенных пунктов Найраб и Кминаса, но овладеть Найрабом турки не смогли.

Фронтовые бомбардировщики Су-24 Воздушно-космических сил России нанесли удары по протурецким боевикам, атаковавшим позиции сирийской армии.

Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро ранены.