Подгорица, , 16:24 — REGNUM Функцонер Сербской демократической партии в Боснии и Герцеговине Вукота Говедарица сообщил в интервью BNTV, что президент Черногории Мило Джуканович предупредил члена Президиума БиГ Милорада Додика, что всем членам его партии и ему лично будет запрещен въезд в Черногорию, если парламент Республики Сербской примет Декларацию о положении сербов в Черногории.

«Согласно имеющейся у меня информации, Джуканович позвонил Додику (два дня назад) по телефону и сказал ему, что если Национальное собрание РС примет такую декларацию, всем членам партии Додика — Союза независимых социал-демократов будет запрещен въезд в Черногорию. Они не смогут приехать даже в качестве туристов и у них не будет доступа к их собственности, которую они, очевидно, имеют в этой стране», — сообщил Говедарица.

«Насколько мне известно, Додик созвал своих заместителей и сказал, что они не могут голосовать за Декларацию, предложенную депутатом СДП в Национальном Собрании РС Небойшей Вукановичем», — сообщил политик.

Парламент РС не принял 20 февраля декларацию о положении сербов в Черногории, поскольку за нее не проголосовали депутаты большинства, возглавляемого СНСД Додика.

Напомним, что власти Республики Сербской подвергли президента Черногории жесткой критике за принятие в стране закона о свободе вероисповедания. Додик в президиуме БиГ также голосовал против визита Джукановича в страну, однако два других члена президиума утвердили визит в Сараево 2 и 3 марта.