Сараево, , 11:51 — REGNUM Посол США в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсонподтвердил в интервью телекомпании BHT1, что Вашингтон готов ввести дополнительные санкции в отношении лиц, «которые угрожают осуществлению Дейтонского соглашения», и сказал, что он также передал это послание члену Президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милораду Додику.

Посол встретился с Додиком 19 февраля после того, как член президиума заявил о блокаде решений со стороны РС в государственных органах Боснии и Герцеговины и начале процесса выхода Республики Сербской из БиГ.

Нельсон сообщил, что в ходе встречи предупредил Додика о последствиях таких действий.

«Эти последствия будут отражены в новых санкциях, потому что в Вашингтоне верховенство права диктует реакцию на любые действия, которые явно подрывают Дейтонское мирное соглашение. Это соглашение является тем, что люди поддерживали по всей стране, и в течение 25 лет это соглашение существует и должно соблюдаться», - заявил американский дипломат.

Нельсон также подчеркнул, что Конституционный суд Боснии и Герцеговины является «ключевой опорой государственных институтов» и должен функционировать свободно от любого политического влияния.

Он также добавил, что международные судьи, оспариваемые Додиком, были там, чтобы гарантировать объективность Конституционного Суда в процессе принятия решений.

Напомним, что Додик уже пять лет находится в «черном списке» США — ему запрещен въезд в страну и заморожены активы. Причиной послужили его ранние призывы об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.