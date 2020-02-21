Москва, , 09:35 — REGNUM

Серьезное обострение ситуация вокруг провинции Идлиб невыгодно в долгосрочной перспективе ни одной из сторон: Сирии, Турции и России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление министра обороны Турции. «Прямое боестолкновение армий Турции и Сирии, которую будет поддерживать Россия, приведет к приостановке многочисленных экономических и торговых связей между Анкарой и Москвой.

Именно этот фактор дает надежду на то, что стороны найдут выход в ходе переговоров», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна вместе с РФ продолжают изыскивать пути для урегулирования ситуации в Идлибе.

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