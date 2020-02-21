Буэнос-Айрес, , 05:33 — REGNUM В нарушении демократии обвинил бывший президент Боливии Эво Моралес высший избирательный суд страны, который отказался регистрировать его кандидатом на выборы в сенат. Об этом 20 февраля он написал на своей странице в Twitter.

«Решение Высшего избирательного суда является ударом по демократии. Члены суда знают, что я отвечаю всем требованиям, чтобы быть кандидатом. Конечная цель — запрет партии «Движение к социализму», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля председатель высшего избирательного суда Боливии Сальвадор Ромеро подтвердил отклонение заявки бывшего президента Боливии Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы. Также он сообщил, что соратник Моралеса по партии «Движение к социализму» Луис Арсе был допущен к участию в выборах президента Боливии.

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