Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США направил письмо госсекратарю Майку Помпео применить санкции против России из-за эскалации в Идлибе.

В письме конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в сирийском Идлибе. Они утверждают, что за это якобы несут ответственность Россия, сирийские власти, Иран и ливанское движение «Хезболла».

"Мы призываем вас использовать имеющуюся в распоряжении власть для применения экономического давления в отношении всех ответственных за это кровопролитие», — обратились конгрессмены к Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля МИД России заявил, что Турция, оказавшая поддержку атаке незаконных бандформирований в сирийском Идлибе, нарушила российско-турецкие договоренности и привела к эскалации конфликта. Отметим, что в тот же день артиллерия турецких войск поддержала атаку джихадистов на позиции сирийской армии в Идлибе.

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