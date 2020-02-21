Брюссель, , 00:08 — REGNUM 200 представителей и фермеров Латвии, Литвы и Эстонии протестовали 20 февраля в Брюсселе против несоразмерных и несправедливых, на их взгляд, дотаций крестьянским хозяйствам Прибалтики, пишет портал LSM.

До сих пор крестьянские хозяйства Прибалтики получают самую низкую поддержку в виде прямых платежей из фондов Евросоюза. Это при том, что производственные затраты в сельском хозяйстве Латвии, Эстонии и Литве более высокие нежели в развитых странах Европы.

Это вторая акция протеста прибалтийских фермеров с 12 декабря прошлого года. ЕС не сдержал обещания относительно размера прямых дотаций латвийским крестьянам на 2020 год. Вместо 196 за гектар выплатят лишь 176 евро. В целом, размер дотаций в Прибалтике составляет только 54% — 60% от среднеевропейского уровня.