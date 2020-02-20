Москва, , 23:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в режиме конференции. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры трех стран старого света обсуждали ситуацию в Сирийской Арабской Республике, конкретно — обострение в Идлибе.

Путин, Меркель и Макрон уделили особое внимание вопросам урегулирования кризиса в Сирийской Арабской Республике в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей.

Было акцентировано внимание на важности недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения в зоне конфликта.

Российский лидер подчеркнул, что совершенно необходимо принять эффективные меры по нейтрализации террористической угрозы, исходящей из Идлиба. При этом необходимо соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

Меркель и Макрон выразили готовность способствовать снижению напряженности в Идлибе.

Также обсуждалась ситуация в Ливии. Путин, Меркель и Макрон высказались за полное соблюдение перемирия в Ливии и возобновление диалога в русле решений Берлинской конференции.

Кроме того, Владимир Путин выразил Ангеле Меркель соболезнования в связи с гибелью людей в германском городе Ханау, где была открыта стрельба.

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