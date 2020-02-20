Вильнюс, , 19:09 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович, находящийся с рабочим визитом в Литве, 20 февраля открыл консульство Черногории в Вильнюсе. Как сообщает RTCG, в ходе визита Дарманович встретился с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, спикером парламента Викторасом Пранцкетисом и председателем парламентского комитета по европейским делам Гедиминасом Киркиласом.

«Открытие первой дипломатической миссии Черногории в балтийском регионе будет способствовать углублению связей между Черногорией и Литвой с упором на экономику», — заявил глава МИД Черногории на церемонии открытия консульства.