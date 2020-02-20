Москва, 20 февраля 2020, 18:31 — REGNUM Обострение ситуации в сирийском Идлибе связано, кроме всего прочего, ещё и с тем, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сложная внутриполитическая ситуация, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Турции подтверждают сообщения о новых потерях на территории Сирии. По информации турецкого военного ведомства, двое военных убиты и пятеро ранены в результате последних событий в зоне «Идлиб».
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