Москва, , 18:31 — REGNUM Обострение ситуации в сирийском Идлибе связано, кроме всего прочего, ещё и с тем, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сложная внутриполитическая ситуация, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Как мы все прекрасно знаем, у Эрдогана сложная внутриполитическая ситуация. Она связана с тем, что он начинает проигрывать избирательную кампанию. Его партия уже проиграла выборы мэра Стамбула, ряд муниципальных кампаний. Ему необходим какой-то внешний выплеск. Маленькая победоносная война, — сказал эксперт. — Это либо Сирия, либо Ливия. Причём эти военные действия должны быть очень быстрыми, чтобы не ввязываться в долгий конфликт. Но проблема в том, что в Ливию на чуть-чуть не влезешь. Это надолго. В Сирии тоже всё быстро не решить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Турции подтверждают сообщения о новых потерях на территории Сирии. По информации турецкого военного ведомства, двое военных убиты и пятеро ранены в результате последних событий в зоне «Идлиб».

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