Москва, , 16:33 — REGNUM Законопроект о запрете взимания комиссий при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 февраля сообщил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.

«Мы тщательно прорабатывали этот законопроект: надо понимать, что речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации. Например в сельской местности, часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями «Почты России». Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платёжной системе, но и закон о почтовой связи» , — рассказал Неверов.

Ранее аналогичный законопроект был внесён в Госдуму депутатами от КПРФ.