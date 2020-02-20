Варшава, , 14:22 — REGNUM Польша ждёт от российских властей ответа на дипломатическую ноту, в которой польское руководство требует разрешения на организацию траурных мероприятий в Катыни и Смоленске 10 апреля 2010 года. Как заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер, польская сторона готова организовать всё самостоятельно.

«Давайте не будем забывать о том, что это дипломатический вопрос, я имею в виду, что это дипломатическая процедура, поэтому ответ не должен быть предоставлен в течение одного-двух дней», — передаёт слова пресс-секретаря «Польское радио».

По словам Мюллера, ответа пока нет, но польская сторона надеется, что он последует не позднее первой половины марта.

Траурные мероприятия, посвящённые «годовщине» расстрела бывших польских граждан на территории СССР и гибели в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского, станут частью предвыборной кампании правящей партии «Право и справедливость». Выборы президента Польши назначены на 10 мая.

Предположение о том, что с момента гибели бывших польских граждан в Катыни прошло 80 лет, базируется на утверждениях геббельсовской пропаганды о том, что поляки были расстреляны НКВД СССР в 1940 году.

Президент Польши Лех Качиньский погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, когда направлялся на траурные мероприятия по поводу «70-летней годовщины» Катыньского расстрела.