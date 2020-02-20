Москва, , 13:51 — REGNUM Формат «20 вопросов Владимиру Путину» оказался необычным и провокативным. Об этом 20 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Формат необычный и, я бы даже сказал, провокативный. И этот жанр провокации и достаточно жёсткого диалога, который ориентирован в том числе и на сетевую аудиторию, Путин выдержал, — сказал Орлов. — Что важно? Прежде всего то, что окончательное решение Путин принимал сам, единолично. Речь идёт об отставке правительства и формировании нового. О том, что совершенно необязательна долгая законодательная подготовительная работа по оперативным решениям. Важно, что президент даёт четкую характеристику посту заместителя секретаря Совета безопасности. Это не вице-президент, это заместитель президента по одному из направлений его работы».

Иными словами, как подчеркнул Орлов, Путин показал, что он готов к смене формата и к достаточно жёстким решениям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что отставка прежнего правительства РФ обсуждалась с бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заранее.

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