Москва, 20 февраля 2020, 13:51 — REGNUM Формат «20 вопросов Владимиру Путину» оказался необычным и провокативным. Об этом 20 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Иными словами, как подчеркнул Орлов, Путин показал, что он готов к смене формата и к достаточно жёстким решениям.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что отставка прежнего правительства РФ обсуждалась с бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заранее.
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