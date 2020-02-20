Брюссель, , 08:11 — REGNUM Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано. Об этом 19 февраля заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

«Сделка должна быть достигнута сейчас. Без нее самые центральные программы будут лишены легальных основ для использования средств», — объяснил он.

При этом достижение сделки не является окончательным шагом. После одобрения проекта бюджета главами государств, документ должен быть согласован с Европарламентом, что также займёт время.

Саммит Евросоюза стартует 20 февраля в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщал, что предложенный к саммиту проект бюджета «выглядит явно невзвешенным», и в нём заметны «предпочтения для более богатых государств».

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