Приштина, , 08:04 — REGNUM 19 февраля глава МИД Албании Гент Цакай прибыл с официальным визитом в Косово.

В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Косово Главком Конюфцей Цакай поблагодарил косовский народ за помощь, оказанную после разрушительных землетрясений 26 ноября и добавил, что граница между Косово и Албанией должна быть упразднена немедленно:

«Для меня честь находиться здесь в Приштине. Народ Косово проявил такую солидарность, которая бросает вызов самым надежным границам, гражданские и военные институты проделали беспримерную работу и правительство выделило значительную сумму на восстановление Албании после землетрясения. Граница, разделяющая наши две стороны — это только условность. Эта граница вовсе не должна существовать, она должна быть немедленно упразднена».

Цакай рассказал журналистам, что в ходе встречи с Конюфцей обсуждались вопросы углубления сотрудничества — развитие совместных посольств, конкретизация принципов сотрудничества двух правительств.

В ближайшее время стороны подпишут соглашение о распределении расходов на ведение кампании по лоббированию международного признания Косово, а также соглашение об обмене опытом подготовки к европейской интеграции.

Независимость Косово была провозглашена 17 февраля 2008 года.

Ещё в 1995 Контактная группа по Косово приняла «Руководящие принципы по определению статуса Косово», в соответствии с которыми не допускается раздел территории Косово или его присоединение к той или иной стране.

В 2001 МООНК (Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово) приняла Конституционные рамки временного самоуправления Косово, которые по сути предполагали создание институтов самоуправления на территории Косово и выделение его из юрисдикции Белграда.

При этом на территории населенной сербами Косовской Митровицы стали создаваться параллельные институты власти, по сути подконтрольные Белграду.

В 2007 году Россия наложила вето на план Ахтисааари, по которому Косово должно было получить независимость под эгидой международного сообщества, поскольку Белград готов предоставить Приштине все, кроме независимости. Чтобы разрешить это противоречие под эгидой тройки Контактной группы (РФ, США и ЕС) прошли переговоры Сербии и Косово, оставшиеся безрезультатными — Приштина по-прежнему не была готова согласиться на меньшее, чем независимость. В этих условиях Бельгийский посол выступил от лица НАТО и ЕС с заявлением о том, что поскольку ООН не может решить проблему Косово, её решение готовы взять на себя ЕС и НАТО. Это дало Косово карт-бланш на провозглашение независимости.

17 февраля 2008 г., в день проведения президентских выборов в Сербии, Косово провозгласило свою независимость. Сербия сразу же потребовала от главы МООНК аннулировать это решение как несоответствующее резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, однако международный суд признал его не противоречащим международному праву.

К 2014 независимость Косово признали 108 государств, то есть больше половины стран-членов ООН. Однако в настоящее время их число сократилось до 96, поскольку Сербия последовательно проводит кампанию по отзыву признаний независимости Косово.

Нынешний премьер-министр Косово Альбин Курти известен тем, что ещё задолго до своего избрания на нынешний пост выступал за объединение Албании и Косово и считал, что переговоры о решении косовского вопроса должны вестись с участием Албании.

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