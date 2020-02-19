Ашхабад, 19 февраля 2020, 17:40 — REGNUM Шесть граждан России, прилетевших в столицу Туркмении из Москвы, были задержаны туркменскими пограничниками и направлены в одну из местных больниц под карантин из-за подозрений, что они заражены китайским коронавирусом, передает «CA-news».
У россиян забрали паспорта и уже сутки держат в медучреждении, несмотря на то, что симптомы коронавирусной инфекции у них отсутствуют. Граждан других государств, также доставленных в эту больницу, уже отпустили.
В российском консульстве на жалобы задержанных соотечественников отреагировали оперативно — посоветовали подчиняться требованиям представителям туркменской стороны.
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