Ашхабад, , 17:40 — REGNUM Шесть граждан России, прилетевших в столицу Туркмении из Москвы, были задержаны туркменскими пограничниками и направлены в одну из местных больниц под карантин из-за подозрений, что они заражены китайским коронавирусом, передает «CA-news».

У россиян забрали паспорта и уже сутки держат в медучреждении, несмотря на то, что симптомы коронавирусной инфекции у них отсутствуют. Граждан других государств, также доставленных в эту больницу, уже отпустили.

В российском консульстве на жалобы задержанных соотечественников отреагировали оперативно — посоветовали подчиняться требованиям представителям туркменской стороны.

Читайте также: СМИ: У вернувшихся в Туркмению из Китая коммерсантов конфискуют товары