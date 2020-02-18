Москва, , 19:36 — REGNUM Россия и Турция подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по вопросу урегулирования в Сирии, сообщает 18 февраля МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций в Москве.

Переговоры прошли на фоне обострения ситуации на северо-западе Сирии, в частности в зоне «Идлиб». В состав российской и турецкой делегаций входили как дипломаты, так и военные.

«Было продолжено подробное обсуждение ситуации «на земле» в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом», — сообщает МИД РФ.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров прямо назвал Турцию одним из виновников обострения в Идлибе, так как Анкара не выполнила свои обязательства по размежеванию террористов и «умеренной оппозиции».

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент Турция требует прекратить успешно идущую военную операцию Дамаска против джихадистов на северо-западе Сирии.

Анкара угрожает военным вмешательством в конфликт, а ранее обеспечивала незаконные вооружённые формирования боеприпасами, оружием и даже бронетехникой.

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