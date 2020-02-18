Сараево, , 16:43 — REGNUM Республика Сербская размышляет о своем положении в рамках Боснии и Герцеговины, и это вполне естественно. Так эксперт-балканист, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова прокомментировала ИА REGNUM недавнее заявление члена Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика о том, что «Республика Сербская и сербский народ не имеют никаких шансов в Боснии и Герцеговине», потому что Сараево рассматривает сербов как врагов, которых нужно уничтожать, и поэтому Республика Сербская должна подумать о выходе из состава единого Боснийского государства.

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Эксперт напомнила, что в 2006 году Республика Сербская прекратила передавать полномочия своей автономии в Сараево (до этого было передано около семидесяти полномочий, включая армию). С этого момента прошло уже достаточно времени, Республика Сербская становится всё более самостоятельной и «всё прочнее стоит на ногах, укрепляя свою экономику и политическую систему», добавила она.

«До последнего времени Сараево мешало этому процессу и делало все, чтобы укрепление Республики Сербской замедлилось. Но когда заходила речь о самостоятельности Республики Сербской или о движении в этом направлении, то Милорад Додик всегда говорил, что мы думаем об этом, но время еще не настало. Такова была позиция руководства Республики Сербской до сегодняшнего дня», — рассказала Елена Гуськова.

По ее словам, усилия Милорада Додика в президиуме БиГ были направлены на то, чтобы сделать функционирование единого государства гармоничным. Он выступал за принятие соответствующих законов, которые удовлетворяли бы все три стороны, чтобы хорошо функционировал сам президиум, чтобы и бошнякам, и сербам, и хорватам можно было договориться по целому ряду вопросов, продолжила историк.

«Милорад Додик уже давно выступает за то, чтобы иностранные судьи покинули Верховный суд. В свое время этот суд был создан с пониманием того, что сербы, мусульмане и хорваты не смогут сами управлять своей правовой системой. Поэтому там заседают трое иностранных судей. Теперь Сараево пытается использовать этот механизм для того, чтобы продолжить политику передачи полномочий Республики Сербской центральным органам власти на уровне государства БиГ», — пояснила эксперт.

По мнению эксперта, решение Конституционного суда о том, что сельскохозяйственные земли не могут принадлежать Республике Сербской, которое спровоцировало нынешний политический кризис, неприемлемо для РС тем, что лишает ее права управлять своей землей. «И вместо того чтобы договариваться по этому вопросу и принимать решения, которые удовлетворили бы все три стороны — и сербов, и мусульман, и хорватов, было принято решение, которое возмутило РС», — сказала историк.

Елена Гуськова полагает, что в данных условиях Республика Сербская заинтересована в самостоятельном политическом и экономическом развитии. «Поэтому провозглашение Милорадом Додиком пути на отделение — это начало серьезного размышления в этом направлении», — отметила она. По мнению эксперта, самая главная задача, которая в данный момент стоит перед руководством Республики Сербской — изменить состав Конституционного суда и добиться прекращения международного присутствия в БиГ в лице высокого представителя международного сообщества и иностранных судей.

Елена Гуськова «Республика Сербская доказала на протяжении не одного десятилетия, что она может существовать самостоятельно. Ее экономика и ее политическое развитие намного опережает те же самые процессы в Федерации БиГ. Во всяком случае, регулярно собирается парламент, регулярно выбираются органы власти. Это то, чего не происходит, например, в Федерации БиГ или на уровне всей Боснии и Герцеговины. Республика Сербская демонстрирует экономический и политический прогресс по сравнению с другими частями БиГ. Она вполне может существовать самостоятельно».

Отвечая на вопрос, сохранится ли территориальная целостность Республики Сербской в случае ее выхода из состава Боснии и Герцеговины, учитывая статус округа Брчко, который узкой полосой разделяет две части РС, эксперт отметила, что проходящая по территории округа дорога, соединяющая обе части Республики Сербской, в любом случае вряд ли перестанет действовать.

«Округ Брчко, согласно Дейтонскому договору, является территорией под международным управлением и принадлежит одновременно и Республике Сербской, и Мусульманско-хорватской федерации. Руководят им три арбитра, один из которых назначается Международным судом. В 1997 году там ввели «Временный международный контроль реализации Дейтона в районе Брчко». В 1999 году арбитражный суд вынес окончательное решение о том, что округ должен быть особой автономной территорией в составе Боснии и Герцеговины, не входящей ни в состав Федерации Боснии и Герцеговины, ни в состав Республики Сербской», — пояснила историк.

По словам эксперта, в Брчко была сформирована мультиэтническая полиция. Ситуация стала налаживаться, в Брчко возвращались беженцы, начала функционировать местная власть, обучение в школе проходит на смешанной основе, продолжила она.

«Дорога, соединяющая две части РС и проходящая через Брчко, доказала свою бесконфликтность и безопасность. Говорить сегодня о возможном конфликте в этой части БиГ не следует, так как РС пока только заявляет о своих намерениях и готова обсуждать со всеми заинтересованными сторонами все сложные вопросы, которые будут возникать на этом пути. Международное присутствие в округе не позволит возникнуть там серьёзному конфликту», — подытожила Елена Гуськова.