Душанбе, , 15:34 — REGNUM Результатов в пограничном вопросе можно добиться только при согласованной реализации достигнутых ранее договорённостей. Однако Киргизия отказывается соблюдать некоторые из них. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сегодня, 18 февраля, на пресс-конференции в Душанбе.

Министр подчеркнул, что, несмотря на понимание как на правительственном уровне, так и на уровне комиссии по вопросам определения границы, реализация договорённостей срывается из-за «отдельных групп» в Киргизии:

«Есть отдельные группы в Кыргызстане, которые усугубляют ситуацию, что отрицательно влияет на реализацию ранее достигнутых договоренностей на протяжении последних 16 лет. В частности, киргизская сторона не соблюдает подписанные ранее протоколы в рамках комиссии по вопросу делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Речь идет о ранее согласованных участках госграницы. Желаемых результатов можно достичь только при правильной реализации достигнутых договоренностей», — подчеркнул Мухриддин.

Отдельно в качестве осложняющего ситуацию фактора министр упомянул непосредственно граждан Киргизии, проживающих на спорных территориях:

«Разногласие происходит на низовом уровне, когда на несогласованных участках начинают строить, что и приводит к усугублению ситуации», — добавил глава МИД Таджикистана.

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