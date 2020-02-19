Ватикан, , 02:47 — REGNUM Признание геноцида армян сирийские депутаты совершили в условиях сильно напряженных отношений с Анкарой, подчеркивает французское издание La Croix. Как обсуждается это событие, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский. Поддерживающая в Сирии оппозиционные группировки Турция заметно нарастила свое влияние в регионе за последние дни, а президент Реджеп Тайип Эрдоган угрожает сирийскому правительству ударом «повсюду» в случае нового нападения на турецкие силы. «Парламент признает геноцид, совершенный против армян Османской империей в начале XX века», — говорится в заявлении сирийских депутатов. Издание напоминает, что законы, постановления или резолюции о признании геноцида армян приняло около 30 стран, в то время как Турецкая Республика, возникшая после демонтажа империи в 1920 году, признает массовые убийства, но отвергает определение их как «геноцид».

Иван Шилов © ИА REGNUM

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Турецкие власти преследуют священника за помощь голодному и жаждущему».