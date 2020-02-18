18 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Политики правящей польской партии «Право и Справедливость» разыгрывают некие острые интриги вокруг грядущего 10-летия «смоленской катастрофы». В них пытаются втянуть и Москву. В этой ситуации Россия могла бы выдать визы для посещения места катастрофы только родственникам погибших, включая председателя правящей партии Ярослава Качиньского. Что касается остальных польских политиков, то свои шоу они прекрасно могут разыграть 10 апреля и в Варшаве, не сходя с места.

Станислав Стремидловский, , 09:08 — REGNUM



Польша. Исторические следы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как и предполагало ИА REGNUM, десятилетие «смоленской катастрофы» (гибель польской правительственной делегации в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года) сегодня в Польше разыгрывают в политических целях в контексте избирательной кампании по выборам президента страны. «Полторы недели назад казалось, что никто не решится разыграть «смоленскую мелодию» в президентской кампании, — пишет польская газета Rzeczpospoilita. — И все-таки все указывает на то, что тема Смоленска станет одной из важнейших в этой кампании. Хорошо разыгранная, она может быть одним из самых важных пунктов месседжа президента Польши Анджея Дуды… Присутствие премьер-министра и президента в Смоленске — в середине кампании — было бы важно. Это, безусловно, поможет Дуде в борьбе за переизбрание. Но и российское сопротивление (их приезду — С.С.) можно превратить в успех. Вот злой президент России, который пытается навязать миру свое видение истории Второй мировой войны, внушает нам, полякам, разные штуки, сейчас отрезает нас от нашего мученичества и не позволяет почтить память наших близких. Ничто так не мобилизует электорат, как общий враг».

Однако пока что вовсе не «злой президент России» создал некрасивую ситуацию вокруг предполагаемой поездки польской делегации в Смоленск, а сами политики правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Восстановим хронологию событий. 13 февраля в утреннем эфире радиостанции RMF FM глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик сообщил, что его шеф, Матеуш Моравецкий, намерен посетить Смоленск и Катынь в годовщину гибели польского правительственного борта. По его словам, канцелярия работает над организацией визита. Чуть позже Моравецкий раскрыл эту информацию в своем блоге. «Я хотел бы официально подтвердить слова главы моего офиса Михала Дворчика во время его утреннего выступления на радио, — написал премьер. — Да, 10 апреля 2020 года, в 10-ю годовщину «смоленской катастрофы», я хочу поехать в Смоленск и Катынь, чтобы почтить память жертв ужасного советского убийства в Катынском лесу и жертв «смоленской катастрофы». Оба эти события навсегда изменили историю Польши». А дальше началось нечто странное. В тот же день о возможном визите премьера в Смоленск заговорил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский.

Комментируя выступление Дворчика, спикер главы государства, стоя перед президентским дворцом, неожиданно заявил, что это «самое важное здание в республике» и «ответственность за слова в этом месте отличается от ответственности министра Дворчика». И добавил: «Дворчику еще многому предстоит научиться». В воздухе запахло острой политической интригой: то ли по неосторожности были вскрыты детали некой тайной комбинации, то ли предпринималась попытка сорвать ее, но в любом случае обозначалась конкуренция между президентской администрацией и правительством во внешней политике. Свой вклад в развитие «спектакля» внес и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Сообщалось, что он поручил польскому посольству в Москве запросить министра иностранных дел России Сергея Лаврова о встрече. Причем в ближайшее время. Удобным местом для переговоров называлась Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая 14—16 февраля. Но что-то пошло не так. 13 февраля посольство России в Польше пояснило, что «официального обращения по вопросу визита Моравецкого 10 апреля сего года в Смоленск российской стороне не поступало».

На следующий день российский посол Сергей Андреев рассказал Rzeczpospolita, что поскольку официального обращения не было, то и говорить о реакции Москвы невозможно, «дело деликатное». Помимо того, стало известно, что график Лаврова на Мюнхенской конференции по безопасности плотный и времени на переговоры с главой МИД Польши нет. Ряд польских экспертов задаются вопросом, не с этим ли отказом связаны последующие заявления Чапутовича в Мюнхене, когда он назвал Россию «очень серьезной угрозой», наносящей «ущерб интересам Запада, ущерб демократии»? Складывалось впечатление, что Варшава разыгрывала альтернативный сценарий: спровоцировать Москву на гневную реакцию и запрет посещения польской делегацией Смоленска. Шло соответствующее информационное прикрытие. Так, на грани хамства балансировало заявление депутата от PiS Аркадиуша Мулярчика, который в интервью польскому таблоиду Super Express сообщил: «До тех пор, пока Россия не является страной, которая придерживается международного порядка, пока нарушает международные резолюции, а также не идет навстречу польским ожиданиям в расследовании обстоятельств катастрофы, нецелесообразно, чтобы польский премьер-министр или кто-то из представителей польских властей встречался с представителями российских властей, особенно в таком месте и в такое время».

Иначе говоря, Москве ставились ультиматумы, лишь после выполнения которых ей бы милостиво «разрешили» принять премьера или президента Польши в Смоленске. В этой ситуации, похоже, надо помочь Дуде и Моравецкому принять решение. Россия могла бы выдать визы для посещения места катастрофы только родственникам погибших, включая председателя правящей партии Ярослава Качиньского. Их частный визит будет по-человечески понятен и оправдан. Что касается остальных польских политиков, то свои шоу они прекрасно могут разыграть 10 апреля и в Варшаве, не сходя с места.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы президента Польши: Россия, США и «смоленская катастрофа»