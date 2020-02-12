12 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 08:21 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент Польши Анджей Дуда начинает избирательную кампанию по переизбранию. 10 мая полякам предстоит определить главу государства. Сообщается, что официальное вступление Дуды в предвыборную гонку состоится в субботу, 15 февраля, в Варшаве. А до этого политсовет правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), которая выдвигала его в начале 2015 года, проведет заседание, на котором выразит поддержку действующему президенту. Как отмечает польский портал Onet, конвенция в Варшаве пройдет в «истинно американском стиле — с важными социальными обещаниями и дальнейшим туром по стране в «ДудаБусе».

Но, конечно, предвыборная кампания не будет ограничиваться только рассказом о том, как много PiS сделал для поляков за последние несколько лет и сколько еще хорошего он сделает в будущем. Одним из элементов пропаганды со стороны правящей партии станут и важные исторические даты. Прежде всего, десятилетие «смоленской катастрофы» — крушения правительственного самолета с делегацией под руководством президента Польши Леха Качиньского в апреле 2010 года под Смоленском, куда поляки летели на поминовение жертв Катынского расстрела. В свое время эта трагедия была обыграна «Правом и Справедливостью», стала чуть не элементом квазирелигиозного культа. Некоторые польские эксперты считают, что «смоленская катастрофа» сыграла важную роль в приходе PiS к власти осенью 2015 года. По всей стране до этого проходили регулярные шествия и прочие церемонии с требованием «открыть всю правду».

Правда, как только «Право и Справедливость» из оппозиционной оказалась правящей партией, стало складываться впечатление, что требование «открыть всю правду» начали спускать на тормозах. Так, начавшая с большой помпой свою работу в 2016 году специальная комиссия по расследованию обстоятельств «смоленской катастрофы под руководством тогдашнего министра национальной Польши Антония Мачеревича быстро дискредитировала себя вбросами различных удивительных и малоправдоподобных версий. А после отставки Мачеревича в январе 2018 года о ней сейчас практически мало что слышно. Однако вряд ли политтехнологи избирательного штаба Дуды упустят возможность разыграть десятилетний юбилей этой трагедии в своих интересах. Нам не кажется случайным, что вчера, 11 февраля, проправительственный портал wPolityce запустил информационную кампанию «10/04: десять лет спустя», озаглавив первую публикацию так — «11 февраля. Правительство обманывает президента, Сикорский отправляет Качиньского в Москву».

Главный удар, как можно ожидать, будет направлен против Дональда Туска, возглавлявшего в 2010 году правительство, противника PiS, а также министра иностранных дел в его кабинете Радослава Сикорского. Ни первого, ни второго в настоящее время в польской политике, да и в самой Польше, нет. Поэтому можно смело раздувать огонь прежних обвинений против них, чтобы подогреть остывшие эмоции сторонников правящей партии. Очевидно, что по касательной эта кампания затронет и Россию. Нас снова обвинят, как минимум, в нежелании отдавать обломки польского самолета. Не исключаем, что радикальное крыло возобновит «теории заговора», в соответствие с которыми Москва «убила нашего президента». Все это нужно для того, чтобы люди не задавались вопросами, что же на самом деле происходило весной 2010 года в польско-российских и польско-американских отношениях. А ведь визит делегации под руководством Леха Качиньского в Смоленск был промежуточным звеном. Главным должно было стать посещение президентом Москвы, чтобы принять участие в Параде победы на Красной площади 9 мая.

Представляющий «Право и Справедливость» Лех Качиньский конкурировал с Туском за возможность открыть новую главу в польско-российских отношениях. Причем, эта перезагрузка была сложным процессом, в котором заметно и влияние третьих стран. «Я как-то занимался поиском первопричин российско-польской «перезагрузки» и пытался найти следы того, что она произошла с подачи Москвы, — говорил в свое время бывший польский дипломат Витольд Юраш. — Однако сколько я ни искал, я натыкался только на американские следы. Я знаю, что Вашингтон оказывал давление на Варшаву, призывая ее нормализовать отношения с Москвой. Это совершенно логично». Даже с учетом того, что в Белом доме тогда находился демократ Барак Обама, а сегодня президентом США является оспаривающий его наследство республиканец Дональд Трамп, обсуждение роли Вашингтона в налаживании диалога между Польшей и Россией для PiS не очень выгодно. Не только в связи с битьем посуды с Москвой, но и неоднозначной оценкой поляками нынешнего состояния польско-американских отношений. Об одностороннем крене внешней политики Польши в пользу Соединенных Штатов говорят многие.

Вопросами задаются не только эксперты и журналисты, но и обыватели. Объяснения, которые им предоставляются, выглядят неубедительными. Когда на днях главу канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского спросили, что собственно получают поляки взамен от США, когда тратят миллиарды долларов на покупку американского оружия и газа, чиновник вспомнил только отмену Вашингтоном въездных виз для граждан Польши и «американское военное присутствие». При этом никуда не ушла проблема ACT 447, закона США о выплатах еврейским организациям компенсаций за утраченную во время Второй мировой войны собственность евреев. Он напрямую касается Польши, является больной темой для нее. В настоящее время, пишет польский журналист Марчин Маковский, в США идет борьба между лоббистами реституции и лоббистами военно-промышленного комплекса и энергетического. Последние не хотят обострять отношений с Варшавой, чтобы не потерять контракты. Но когда они увидят, что доллары из Польши поступили на счет их клиентов, решимость противостоять лоббистам реституции может значительно ослабить.

Так что политтехнологам правящей партии, которые будут обслуживать предвыборную кампанию Дуды, предстоит непростая задача. Им нужно, чтобы логические аргументы тех, кто пытается разобраться в подоплеке польско-российских и польско-американских отношений, не дошли до избирателей. «Смоленская катастрофа» в этой ситуации может стать одним из ключевых инструментов отключения разума и реагирования исключительно эмоциями в ходе голосования на выборах главы государства.