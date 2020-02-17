Тегеран, , 18:11 — REGNUM Совместный комитет по расследованию убийства командующего КСИР Касема Сулеймани создаётся Ираном и Ираком, сообщает 17 февраля IRNA.

Соответствующее решение приняли иранские и иракские судебные власти — на переговорах генпрокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери с замгенпрокурора Ирака Дари Джабером Фархудом.

Комитет будет расследовать обстоятельства гибели иранского генерал-лейтенанта, а также Абу Махди аль-Мухандиса — заместителя командующего шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби».

Напомним, Сулеймани и аль-Мухандис погибли 3 января 2020 года в Багдаде в результате ракетной атаки американцев. Власти США объявили, что отомстили Сулеймани за атаки КСИР на американские военные базы в Ираке.

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