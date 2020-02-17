Москва, , 17:45 — REGNUM Кровавый госпереворот, совершённый в Киеве в 2014 году, — спланированное международное преступление против Украины, ритуальное жертвоприношение целой страны. Об этом 17 февраля заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Кто ещё не понял — мы имеем дело с хорошо спланированным международным преступлением против Украины. Весь кровавый госпереворот (путём Майдана) — одно ритуальное жертвоприношение. На заклание отправили целую страну… Вспомните, как проходило «народное вече» (массовые сборища в Киеве в 2014 году): народ скакал, музыкой и танцами всех вводили в экстаз — словно на приёме у сектанского уголовника «Бога кузи», — напомнила Поклонская.

По её словам, людей зомбировали фразами «Геть корупцію!» и «Ганьба!» — словно пастыри на массовых проповедях.

«Эта «секта» обзавелась своими «святыми» и «мучениками». Капище назвали «Небесная Сотня» (это те «честные революционеры», которых якобы убили сотрудники «Беркута»). На их почитании и строилась вся идеология Майдана — это такой краеугольный камень. По спискам «Небесной Сотни» Порошенко раздавал звание «Герой Украины» посмертно. Да, там есть люди, реально погибшие от рук своих же «пастырей». Но не всё так «красиво» на самом деле!», — подчеркнула депутат.

Поклонская отметила, что украинские журналисты и политики — Анатолий Шарий, Андрей Портнов, Елена Лукаш — провели тщательное расследование.

«Выяснились шокирующие подробности: это и уголовники, и алкоголики, и бездомные бродяги… Многих вообще не было в тот момент на Майдане. Одни умерли от ДТП, другие — от заражения крови или остановки сердца… Интересный факт: 69 человек погибли от огнестрельных ран… И что в итоге? Все преступники гуляют на свободе! А один из них — министр внутренних дел Украины! Власть молчит об этих расправах. Зато смелых и отважных ребят из «Беркута», которые пытались спасти Украину, судят — как врагов и предателей», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Поклонская пообещала провести своё публичное следствие по поводу государственного переворота на Украине в 2014 году и развязывании вооружённого конфликта в Донбассе.

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