Москва, , 17:14 — REGNUM В Идлибе действуют разные группировки в том числе прикрывающиеся опознавательными знаками других сил. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эфире телеканала «Россия 24».

«ПЗРК там были ещё и раньше, в этой зоне Идлиб. И они были американского производства. Завтра будет ровно два года, как погиб наш лётчик Роман Филиппов, чей самолёт был сбит как раз такой же ПЗРК», — заявил Леонков.

«ПЗРК там есть, там есть оружие, там есть переодетые в турецкую форму, есть переодетые в сирийскую форму. Начинаются провокации — стреляют в обе стороны, чтобы эти стороны друг с другом столкнуть», — подчеркнул он.

В начале февраля 2020 года в сирийском Идлибе резко обострилась ситуация, когда в результате обстрела в провинции Идлиб погибли четверо турецких военнослужащих. Анкара обвинила в инциденте сирийские войска.