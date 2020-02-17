Москва, , 16:49 — REGNUM Российские дипломаты находятся в Турции под серьёзной угрозой. Об этом 17 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».

Турецкие полицейские Voice of America

«Мы помним инцидент трагический с убийством нашего предыдущего посла. Это абсолютно вопиющее нарушение всех мыслимых норм. Я считаю, в этих условиях президент Эрдоган должен открыто выступить и заявить, что он гарантирует полную безопасность и российского посла, и российского дипломатического персонала», — заявил Коротченко.

Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал в эфире телеканала «Звезда» о том, что в его адрес и адрес России в целом поступают постоянные угрозы и оскорбления.

«Из последних, то, что (было) вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: «мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», — отметил Ерхов.

Предшественника Ерхова на посту посла в Турции Андрея Карлова убил выстрелом в декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре полицейский, проникший под видом охранника. Стреляя, он прокричал «не забывайте про Алеппо!»