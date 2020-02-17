Рига, , 16:38 — REGNUM Чрезвычайные и полномочный посол Латвии в России Марис Риекстиньш призвал «с прямой статью и самоуважением» развивать экономические отношения с Россией. Об этом пишет портал Nra.lv.

По его словам, Россия в течение последних пяти лет входит в первую пятёрку торговых партнёров Латвии, а торговый оборот между странами составляет более 3,2 млрд евро.

Посол счёл паникой заявления о «драматическом падение транзита», и отметил, что в любом случае объём грузов переваленных Россией через порты Латвии превысил 62 млн тонн.

Риекстиньш признал, что отношения между странами сложные, особенно после событий в Крыму, и что Латвия не выстраивает самостоятельной политики с Россией, идя в фарватере общей позиции Запада.

Как передавало ИА REGNUM, Крым вошел в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались более 95% жителей полуострова.