Мюнхен, Германия, , 16:09 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, в Мюнхене состоялось награждение ветеранов Великой Отечественной войны. Памятные юбилейные медали по случаю 75-летней годовщины Победы фронтовикам по поручению президента РФ Владимира Путина фронтовикам вручил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Мы отмечаем юбилей Победы, в мае состоится торжественное мероприятие, военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По случаю этих событий мы отдаем должное мужеству и героизму всем тем, кто помог ценой здоровья и жизни выковать эту великую Победу, — сказал Лавров. — Это ещё одна оценка вашего вклада в то, что было достигнуто ценой самопожертвования всех народов Советского Союза».

Так, наград удостоились ветераны, принимавшие участие в сражениях под Смоленском, Ельней, освобождении Белоруссии, Варшавы, концлагеря Освенцим, а также сражавшиеся на Западном и Закавказском фронтах и жители блокадного Ленинграда.

Лавров подчеркнул, что эти медали помогают подчеркивать историческую правду и не очернить подвиги миллионов советских людей, а также пресекают попытки приравнять их тем, кто пытался поставить Европу на колени, и их пособников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 9 мая в России пройдут масштабные мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади состоится Парад Победы, на котором будут присутствовать мировые лидеры, а главными гостями станут ветераны со всей России.

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