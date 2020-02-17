Мюнхен, Германия, , 15:44 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Мюнхене уклонился от ответа на российские инициативы, сделанные НАТО год назад. Об этом сегодня, 17 февраля, в ходе выступления перед журналистами по итогам участия в Мюнхенской конференции по вопросам полиции безопасности сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, за всеми разговорами о том, что НАТО «ведёт с нами некий диалог по контролю над вооружениями, по мерам транспарентности, укреплению доверия стоит по большому счёту пустота».

«Когда я несколько дней назад в Мюнхене Столтенбергу напомнил про то, что мы ожидаем ответ на наши сугубо предметные предложения, он отделался какими-то такими, в общем-то, неловкими замечаниями, что это всё будет рассматриваться потом», — сказал российский дипломат.

Лавров уточнил, что, в частности, речь идёт о предложении Москвы договориться по мерам доверия и отодвинуть проведение учений, как российских, так и натовских, на согласованную дистанцию от линии соприкосновения, а также по обеспечению безопасности полётов над Балтийским регионом.

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«Делать вид, что НАТО сохраняет конструктивный подход только потому, что периодически Североатлантический альянс благоволит предложить созвать совет России — НАТО для очередных дискуссий, наверное, уже это не профессионально», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.