Тирасполь, , 15:14 — REGNUM Молдавия стремится разрушить формат «5+2» по молдавско-приднестровскому урегулированию, потому что Приднестровье в нем является равным участником переговорного процесса. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский на встрече с воинами-афганцами в Тирасполе, передаёт ИА REGNUM.

Он отметил, что в формате «5+2» (Молдавия и ПМР — стороны, Россия и Украина — посредники и гаранты, ОБСЕ — посредник, ЕС и США — наблюдатели) без резолюции Приднестровья никакие решения приниматься не могут. «А Молдавия хочет принимать решения в темной комнате, без Приднестровья. Для нас это неприемлемо», — сказал президент.

«Какими бы сложными ни были наши отношения, мы будем требовать продолжения формата «5+2», — добавил Красносельский.

Он отметил, что в 2017—2018 году динамика переговоров была хорошей, и был принят целый ряд протокольных решений. Однако политические изменения в Молдавии в 2019 году, когда вся власть в Молдавии сконцентрировалась в руках Игоря Додона и Партии социалистов, как показали последующие события, привели к ухудшению ситуации в переговорном формате «5+2», продолжил глава государства.

По словам президента ПМР, переговорный процесс стал деградировать, ранее достигнутые соглашения не исполнялись, количество встреч рабочих групп и политических представителей сократилось в разы. Отсутствие нормальной текущей работы привело к тому, что в конце 2019 года Молдавия и ПМР не смогли подписать итоговый протокол в Братиславе.

Говоря о дальнейшем ходе переговорного процесса, Красносельский отметил, что в повестку будет включен вопрос о распространении действия механизма нейтральных автомобильных номеров на водительские права жителей Приднестровской Молдавской Республики.