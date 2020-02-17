Гаага, Нидерланды, , 15:10 — REGNUM Ни один из шести украинских прокуроров не продолжает расследование дела MH17 после проведённой реформы. Об этом сообщает 17 февраля голландская газета NRC Next.

Издание уточняет, что речь идёт в том числе об Олесе Скрипник и Олеге Пересаде. Скрипник была участником Совместной следственной группы (ССГ) от Украины с 2016 года, она лишилась работы. Пересада остался в расследовании, но более не может называться прокурором.

«Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины», — говорится в публикации.

Ещё четыре прокурора, входивших в украинское подразделение по расследованию авиакатастрофы, были уволены. Газета отмечает, что на судебный процесс отсутствие украинских прокуроров не повлияет, так как свою часть работы они закончили в 2019 году. Но для дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых новым прокурорам потребуется долго изучать документы.

Как сообщало ИА REGNUM, судебный процесс над четырьмя подозреваемыми по делу о крушении лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines должен начаться 9 марта.

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