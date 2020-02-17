Москва, , 14:36 — REGNUM Японские политики предпочитают сохранить свои посты, нежели принять пассажиров лайнера Diamond Princess, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 17 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию вокруг Diamond Princess.

«Дело в политиках. Политики слушают прежде всего свой страх. Ситуация с лайнером — это одно из следствий той громадной гиперистерии, которая возникла вокруг этого вируса. Все его боятся. Японские власти боятся совершить ошибку. Они боятся, что если они примут этих людей к себе, не дай бог, кто-нибудь заразится, а это будет политическое сэппуку для японского политика. Поэтому для него лучше сохранить свой пост, но обречь людей, которые сидят на этом лайнере, на болезнь», — сказал Мирзаян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Diamond Princess был закрыт на карантин в японском порту Иокогама. На борту находится более 3,6 тыс. человек, в том числе 24 гражданина России. По состоянию на 15 февраля, коронавирусом на лайнере заразились 285 человек.