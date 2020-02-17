Москва, 17 февраля 2020, 14:36 — REGNUM Японские политики предпочитают сохранить свои посты, нежели принять пассажиров лайнера Diamond Princess, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 17 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию вокруг Diamond Princess.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Diamond Princess был закрыт на карантин в японском порту Иокогама. На борту находится более 3,6 тыс. человек, в том числе 24 гражданина России. По состоянию на 15 февраля, коронавирусом на лайнере заразились 285 человек.