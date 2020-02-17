Москва, , 14:23 — REGNUM С точки зрения международного права присутствие Турции на территории Сирии незаконно, при этом договорённости, которое такое присутствие оправдывали, Анкарой исполнены не были. Об этом 7 февраля заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Надо сказать, что с точки зрения легитимности и норм международного права присутствие Турции на территории Сирии незаконно. С другой стороны, есть определённые договорённости. Эти договорённости определяли, что Турция, отвечая за поддержание безопасности в Идлибской зоне деэскалации, проведёт разделение так называемых умеренных протурецких сил от боевиков террористических организаций, и будет выполнять там некую роль стабилизации», — заявил Коротченко.

«К сожалению, этого не произошло», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция увеличивает свой контингент в Сирии, сосредоточив в сирийской провинции Идлиб около 7 тыс. военных и 2,1 тыс. единиц боевой техники. До недавнего времени в провинции находилось около 1 тыс. турецких военнослужащих